أبو مويس يطلع وفدا دوليا على انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أطلع وزير التربية والتعليم في حكومة تسيير الأعمال محمود أبو مويس، وفدا دوليا ضم رئيس الدولية للتربية ديفيد إدوارز، والأمين العام لاتحاد المعلمين في جنوب أفريقيا ماغونيا مالوليكي، على انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم في المناطق الفلسطينية كافة.
وعبر أبو مويس خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الإثنين، بحضور؛ أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، ووكيلي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي نافع عساف، وبصري صالح، ورئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث معاوية إعمر، عن تقديره لهذه الزيارة التضامنية والداعمة بما تحمله من دلالات.
واستعرض انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان احتلالي متواصل، مشددا على ضرورة حماية حق أطفال فلسطين في الحياة والتعليم.
من جانبهما، عبر الضيفان عن تضامنهما مع قطاع التعليم في فلسطين، معبرين عن أهمية اضطلاع الاتحادات والنقابات الدولية بدورها في رفع الصوت عاليا؛ لوضع حد لاستهداف قطاع التعليم بمكوناته؛ خاصة في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة.
وتخلل اللقاء مداخلات ركزت على مجمل ما يرتبط بالمشهد التعليمي ومآلاته في ظل شمولية الاستهداف غير المسبوق للطلبة والمعلمين والبنية التحتية.
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