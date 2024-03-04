أبو مويس يطلع وفدا دوليا على انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أطلع وزير التربية والتعليم في حكومة تسيير الأعمال محمود أبو مويس، وفدا دوليا ضم رئيس الدولية للتربية ديفيد إدوارز، والأمين العام لاتحاد المعلمين في جنوب أفريقيا ماغونيا مالوليكي، على انتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم في المناطق الفلسطينية كافة.

وعبر أبو مويس خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الإثنين، بحضور؛ أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، ووكيلي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي نافع عساف، وبصري صالح، ورئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث معاوية إعمر، عن تقديره لهذه الزيارة التضامنية والداعمة بما تحمله من دلالات.

واستعرض انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان احتلالي متواصل، مشددا على ضرورة حماية حق أطفال فلسطين في الحياة والتعليم.

من جانبهما، عبر الضيفان عن تضامنهما مع قطاع التعليم في فلسطين، معبرين عن أهمية اضطلاع الاتحادات والنقابات الدولية بدورها في رفع الصوت عاليا؛ لوضع حد لاستهداف قطاع التعليم بمكوناته؛ خاصة في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة.

وتخلل اللقاء مداخلات ركزت على مجمل ما يرتبط بالمشهد التعليمي ومآلاته في ظل شمولية الاستهداف غير المسبوق للطلبة والمعلمين والبنية التحتية.