Monday, 04 March 2024 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لمحبي الإقتناء .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

3/4/2024 3:40:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 عند 342 ديناراً ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 302 دينارًا في الأردن اليوم الإثنين .
واستقر سعر غرام الذهب بمختلف عياراته، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا، 42.2 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 40.5 دينارًا للشراء منهم.

ووصل سعر الأونصة اليوم الى نحو 2085 دولاراً في التداولات العالمية .


MENAFN04032024000208011052ID1107929896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث