لمحبي الإقتناء .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 عند 342 ديناراً ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 302 دينارًا في الأردن اليوم الإثنين .
واستقر سعر غرام الذهب بمختلف عياراته، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا، 42.2 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 40.5 دينارًا للشراء منهم.
ووصل سعر الأونصة اليوم الى نحو 2085 دولاراً في التداولات العالمية .
MENAFN04032024000208011052ID1107929896
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.