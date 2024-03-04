أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، قرب أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية تتعلق باقتصاد الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وعززت هذه البيانات احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في حزيران المقبل.
وارتفعت أسعار الذهب حوالي 50 دولاراً الأسبوع الماضي على خلفية تراجع ضغوط الأسعار، وفقا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
MENAFN04032024000208011052ID1107929895
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.