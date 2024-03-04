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أسعار الذهب عالمياً تستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

3/4/2024 3:40:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، قرب أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية تتعلق باقتصاد الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وعززت هذه البيانات احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في حزيران المقبل.


وارتفعت أسعار الذهب حوالي 50 دولاراً الأسبوع الماضي على خلفية تراجع ضغوط الأسعار، وفقا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.


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