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فاو: أزمة البحر الأحمر سترفع أسعار المواد الغذائية عالمياً

3/4/2024 3:40:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مكتب الاتصال مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو "أوليغ كوبياكوف، إن الحصار الذي فرضه الحوثيون على الممرات المائية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، يؤثر سلبا على تجارة الغذاء العالمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وبيّن كوبياكوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء: "إن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مضيق باب المندب والبحر الأحمر له تأثير سلبي على تجارة الأغذية العالمية، لقد تضاعفت تكلفة استئجار سفينة للشحن عبر هذا الطريق أربع مرات تقريبا، بينما انخفض حجم حركة الشحن بنسبة 30%".
وأضاف، أن أكبر شركات الشحن في العالم رفضت نقل البضائع عبر البحر الأحمر، وأدى ذلك إلى تعطيل سلاسل التوريد القائمة، ما يجبر أصحاب البضائع إلى استخدام طرق أطول، حيث تبحر السفن حول رأس الرجاء الصالح للسفر بين آسيا وأوروبا، وهذا الطريق أطول بـ 8000 كيلومتر ويستغرق من 10 إلى 14 يوما إضافيا".
وأوضح أن تكلفة شراء الوقود الإضافي يزيد التكاليف بمعدل 15% ونتيجة لذلك يرتفع سعر المنتجات، ويؤدي ذلك إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض في التوافر الاقتصادي للمنتجات الغذائية للمستهلك.













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