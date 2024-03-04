فاو: أزمة البحر الأحمر سترفع أسعار المواد الغذائية عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير مكتب الاتصال مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو "أوليغ كوبياكوف، إن الحصار الذي فرضه الحوثيون على الممرات المائية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، يؤثر سلبا على تجارة الغذاء العالمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وبيّن كوبياكوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء: "إن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مضيق باب المندب والبحر الأحمر له تأثير سلبي على تجارة الأغذية العالمية، لقد تضاعفت تكلفة استئجار سفينة للشحن عبر هذا الطريق أربع مرات تقريبا، بينما انخفض حجم حركة الشحن بنسبة 30%".
وأضاف، أن أكبر شركات الشحن في العالم رفضت نقل البضائع عبر البحر الأحمر، وأدى ذلك إلى تعطيل سلاسل التوريد القائمة، ما يجبر أصحاب البضائع إلى استخدام طرق أطول، حيث تبحر السفن حول رأس الرجاء الصالح للسفر بين آسيا وأوروبا، وهذا الطريق أطول بـ 8000 كيلومتر ويستغرق من 10 إلى 14 يوما إضافيا".
وأوضح أن تكلفة شراء الوقود الإضافي يزيد التكاليف بمعدل 15% ونتيجة لذلك يرتفع سعر المنتجات، ويؤدي ذلك إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض في التوافر الاقتصادي للمنتجات الغذائية للمستهلك.
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