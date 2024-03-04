وزير المالية البريطاني هنت يحث على أهمية الحذر والتركيز على النمو في مواجهة الضغوط الانتخابية

(MENAFN
) أكد وزير المالية البريطاني جيريمي هنت على أهمية الحذر والحكمة في الإعلان عن الميزانية القادمة التي ستعلنها حكومة الحزب الحاكم اليميني في البرلمان يوم الأربعاء, ووصف هنت الميزانية بأنها "حكيمة ومسؤولة"، مشدداً على ضرورة وجود ميزانية تركز على النمو على المدى الطويل بدلاً من الخفض الفوري في الضرائب، خاصة في ظل الانتخابات التشريعية القادمة, وفي مقابلة مع شبكة سكاي نيوز، أكد هنت أهمية إدارة المالية بحكمة على التخفيضات الضريبية الفورية.
وعلى الرغم من الاعتراف بفوائد تخفيض الضرائب لتحفيز النمو الاقتصادي، أكد هنت التزام الحكومة بالحفاظ على الانضباط الماليو وألمح إلى إمكانية التحول نحو اقتصاد ذو ضرائب أقل مع مرور الوقت، متماشياً مع مبادئ السياسة المالية للحزب الحاكم اليميني, ومع ذلك، حذر من الاستعجال في خفض الضرائب عبر زيادة الاقتراض، مشدداً على أهمية التأكد من تمويل أي تخفيضات ضريبية بشكل كامل ومستدام على المدى الطويل.
في حين رغم التكهنات في وسائل الإعلام البريطانية بشأن التخفيضات المحتملة في الميزانية، امتنع هنت عن مناقشة التدابير المحددة, وتواجه حكومة الحزب الحاكم ضغطاً للإعلان عن تخفيضات في الضرائب كجزء من إعلان الميزانية، ولكن خياراتها محدودة بسبب الانتخابات القادمة, ومع توقعات استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم كبير لحزب العمل بعد 14 عاماً من حكم الحزب الحاكم، يجب على الحكومة التوفيق بين الاعتبارات الانتخابية وإدارة المالية بحكمة في قراراتها الميزانية, ومع تصاعد الترقب لإعلان الميزانية يوم الأربعاء، يتطلع المراقبون لمعرفة كيف ستعالج الحكومة هذه الأولويات المتضاربة وتشكل أجندتها الاقتصادية للمستقبل.
MENAFN04032024000045015682ID1107929854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.