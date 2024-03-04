الصعوبات الاقتصادية تتصدر الدورة السنوية للبرلمان الصيني

(MENAFN
) قبل بدء الدورة السنوية للبرلمان الصيني في بكين، تستعد المؤتمر الشعبي الاستشاري السياسي الصيني, أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد، لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحة، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف للشباب, ومع تجمع الآلاف من أعضاء البرلمان والمستشارين السياسيين للحزب الشيوعي الحاكم في "جلسات النقاش"، تُعطى القضايا الاقتصادية أولوية قصوى في ظل مجموعة متنوعة من التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما أكد المتحدث باسم البرلمان الصيني في بكين ليو جياي أهمية الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى بروزه على جدول أعمال النواب, ومن بين القضايا التي تثير قلقًا خاصًا، الحاجة إلى معالجة البطالة للشباب، خاصة بين الخريجين الجدد, وتتزامن هذه التحديات الاقتصادية مع صراعات صينية مستمرة، بما في ذلك أزمة الإسكان المطولة، وتراجع الإنفاق المحلي، والبطالة المستمرة بين الشباب.
وعلى الرغم من إعلان بكين نمو اقتصادي بنسبة 5.2 في المائة العام الماضي، واحدة من أبطأ معدلات النمو في عقود، تستمر الشكوك فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام. يؤكد وتيرة النمو البطيء، إلى جانب القضايا الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، على ضرورة للصانعي السياسات لوضع استراتيجيات نمو شاملة وتعزيز فرص التوظيف، خاصة بالنسبة للأفراد الشباب.
كذلك تأخذ الدورة السنوية المقبلة للبرلمان الصيني أهمية متزايدة، حيث من المتوقع أن تسيطر القضايا الاقتصادية على المناقشات والتحاور, ومع اجتماع النواب والمستشارين في بكين، يتوقع أن يكون التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية ووضع سياسات فعّالة لتحفيز النمو ومكافحة البطالة هو المركز المتوقع، مما يظهر التزام الحكومة بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
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