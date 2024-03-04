المسؤول التنفيذي في شركة بوش يتوقع استمرار الطلب على محركات الاحتراق الداخلي

(MENAFN
) يتوقع ستيفان هارتونج، قائد قسم توريدات السيارات في بوش، أن تستمر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي "آي سي إي" في الطلب لمدة تصل إلى 35 عامًا على الأقل قبل أن يتم الكهربة الكاملة لوسائل النقل البرية, وفي حديثه لموقع "ذا بايونير"، ناقش هارتونج التحديات والجدول الزمني المرتبطة بتحويل أسطول السيارات العالمي إلى الدفع الكهربائي.
كما شدد هارتونج على أنه حتى لو تم استبدال جميع الإنتاج السنوي الحالي للمركبات، التي تبلغ 90 مليون مركبة، بنماذج كهربائية بالكامل على الفور، فإنه سيستغرق حوالي 16 عامًا لاستبدال جميع المركبات الحالية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي, وبوش، التي تعتبر موردًا هامًا لصناعة السيارات، في الصدارة في هذه الانتقالية، وتوفر المكونات الأساسية لكل من "آي سي إي" والسيارات الكهربائية.
وعلى عكس التوقعات بالتخلص السريع من محركات الاحتراق، يعتقد هارتونج أن إنتاج "آي سي إي" سيستمر لسنوات عديدة، مما يتطلب عملية استبدال تدريجية, ويقدر أنه سيستغرق الأمر ما لا يقل عن 30 إلى 35 عامًا لكهربة كامل أسطول السيارات العالمي, وأشار إلى صعوبات تنفيذ الكهربة عالميًا، خاصة في المناطق التي تعتمد فيها مركبات "آي سي إي" بسبب القيود الاقتصادية والبنية التحتية.
في حين استشهد هارتونج بالقطاع الزراعي كمثال, وتواجه المركبات الزراعية، مثل الحصادات، تحديات فريدة بسبب متطلبات الطاقة العالية والمدد التشغيلية المطولة, وأشار هارتونج إلى أن تقنية البطارية الحالية قد لا تكون مناسبة لمثل هذه التطبيقات، معربًا عن مخاوف بشأن الوزن والأداء, وشدد على أهمية تطور تقنية البطارية لمعالجة هذه السيناريوهات الخاصة، مؤكدًا على تعقيدات تحويل المعدات الثقيلة إلى الطاقة الكهربائية.
وفي الختام، بينما يجري التحول نحو السيارات الكهربائية، توفر تصريحات هارتونج نظرة عميقة إلى الجدول الزمني الممتد والتحديات التقنية المرتبطة بكهربة أسطول السيارات العالمي بالكامل. تظل بوش ملتزمة بدفع الابتكار في تقنيات كل من ICE والسيارات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعة السيارات.
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