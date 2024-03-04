الصين تركز على القلق الاقتصادي قبل اجتماع البرلمان السنوي

(MENAFN
) بينما تستعد الهيئة الاستشارية الأعلى في الصين، المؤتمر الشعبي الاستشاري السياسي الصيني, لبدء الدورة السنوية للبرلمان الصيني، المعروفة باسم "جلسات الاجتماعين"، أكد المتحدث على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في تأمين فرص العمل للشباب, ومع تجمع آلاف القوانين والمستشارين السياسيين في بكين، تأخذ المسائل الاقتصادية مكانها في صدارة جدول الأعمال وسط خلفية تحديات متعددة تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كما أبرز ليو جياي، المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الاستشاري السياسي الصيني، أهمية الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا الحاجة الملحة للتعامل مع بطالة الشباب، خاصة بين الخريجين الجدد, ونظرًا لأزمة الإسكان المستمرة، وانخفاض الإنفاق المحلي، والتحديات الاقتصادية المستمرة، أصبحت المخاوف بشأن فرص العمل للشباب أكثر بروزًا ضمن الحوار السياسي.
وعلى الرغم من استمرار نمو الاقتصاد الصيني بقوة مقارنة بالعديد من الدول، إلا أنه شهد تباطؤًا، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.2 بالمئة في العام السابق، مما يشكل أحد أدنى معدلاته في عقود, وتشير الأرقام الرسمية من مكتب التعداد إلى معدل بطالة الشباب بنسبة حوالي 15 بالمئة بحلول نهاية عام 2023، على الرغم من تأثير التغييرات في منهجية حساب هذا الرقم على دقته, وتسليط الضوء على الحساسية المحيطة بهذا المؤشر الاقتصادي، وقد تم تعليق نشر معدل البطالة من قبل مكتب التعداد خلال فترات البطالة المتزايدة، التي تجاوزت 20 بالمئة الصيف الماضي.
في حين أعرب ليو جياي عن ثقته في قدرة الصين على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى الأسس القوية للبلاد والظروف المواتية لتعزيز التنمية عالية الجودة, وبالإضافة إلى ذلك، شدد على قدرة الصين المظهرة على تحمل الصدمات الخارجية والتصدي للتحديات الداخلية، مؤكدًا على قدرة البلاد على التكيف والصمود في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي, ومع بدء "جلسات الاجتماعين"، يبقى التصدي للمخاوف الاقتصادية ووضع استراتيجيات لتعزيز فرص العمل، خاصة للفئة الشابة، نقاط التركيز لصناع القرار في الصين.
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