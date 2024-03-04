الاتفاقيات الحديثة تهدف إلى تقييد سيطرة مايكروسوفت وأوبن إي آي على الذكاء الاصطناعي الإنتاجي

(MENAFN
) توجد مخاوف بشأن استحواذ الذكاء الاصطناعي الإنتاجي، مما أدى إلى الصفقات الحديثة التي تهدف إلى منع مايكروسوفت وأوبن إي آي من الحصول على تأثير زائد في هذا المجال المتنامي بسرعة, ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة، حيث يشهد قيم الأسهم لشركات التكنولوجيا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تداولات تتجاوز 2.5 مرة قيمة الشركات غير المعنية بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لشركة استثمار, وتستفيد الشركات المدعومة من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة بشكل خاص من زيادات كبيرة في التقييم السوقي.
كما تعتبر محافظ الاستثمار للشركات الرائدة في تصميم رقاقات الذكاء الاصطناعي نيفيديا و ألفابيت، والشركة الأم لجوجل، مؤشرات رئيسية للمراقبين الذين يراقبون التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي, والتقارير التنظيمية مثل تقارير إف-13، التي تُطلب للمستثمرين الذين يمتلكون أصولًا تزيد عن 100 مليون دولار، تكشف الشركات العامة التي يمتلك فيها هؤلاء العمالقة التكنولوجيين حصصاً, ولكل من نيفيديا و ألفابيت استثمارات في شركة التصميم البريطانية للرقائق الإلكترونية "آرم", التي سعت نيفيديا للاستحواذ عليها في عام 2021 بقيمة 40 مليار دولار، ولكن قيمتها ارتفعت الآن إلى أكثر من 132 مليار دولار, ومع ذلك، يُعتبر تصنيف "آرم" ضمن ازدهار الذكاء الاصطناعي موضوعًا للنقاش، نظرًا لأنها لا تصمم رقائق حصرياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وعلى الرغم من أن "آرم" واحدة من أغلى الأسهم في القطاع، حيث تتداول بمعدل 40 مرة الإيرادات المتوقعة— مضاعفة لسعر نيفيديا— تؤكد استثمارات نيفيديا و ألفابيت على القيمة المحسوسة لآرم, كلا الشركتين تدركان الطلب على تصميمات المعالجات قادرة على التعامل مع أعباء العمل الكبيرة، مما يبرز أهمية آرم في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي.
كذلك تشمل استثمارات نيفيديا في الذكاء الاصطناعي مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة وتقنية التعرف على الصوت, ومع ذلك، على غرار اللاعبين الآخرين في المجال، فإن ربحية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تزال غير مؤكدة, ويُلاحظ أن استثمار نيفيديا في شركة الشاحنات الذاتية القيادة الصينية "تو سمبل"، باستخدام وحدات معالجة الرسومات من نيفيديا، واجهت تحديات. وأعلنت "تو سيمبل" عن خطط لإيقاف تداولها في بورصة ناسداك بعد انخفاض حاد في سعر سهمها من 40 دولارًا في عام 2021 إلى أقل من دولار واحد حاليًا، ويرجع ذلك إلى تقلب أسعار الفائدة التي تؤثر على مشاعر المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا ذات المبيعات المنخفضة, وعلى الرغم من هذه العقبات، شهدت أسهم "تو سمبل" زيادة ملحوظة بعد إصدار تقرير الملكية F-13 الخاص بـ نيفيديا، متحدية الاتجاه العام في استثمارات الذكاء الاصطناعي.
MENAFN04032024000045015682ID1107929822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.