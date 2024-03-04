25 % نمو الشركات الصينية بمركز دبي للسلع

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اختتام حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» في الصين بعدما استضاف ثلاث فعاليات في مدينة هونغ كونغ وشنغهاي بهدف جذب المزيد من الشركات الصينية إلى إمارة دبي.

تأتي هذه الفعاليات التي أقيمت في شنغهاي وهونغ كونغ عقب تسجيل زيادة سنوية بنسبة 25% في عدد الشركات الصينية الجديدة التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023، بما فيها شركات بارزة مثل «أوتل روبوتيكس» ومجموعة «هيبي لوجستكس» للمواد المعدنية، ما يؤكد استمرار جاذبية المركز أمام الشركات الصينية. ووفقاً للإحصاءات الجديدة، فإن المركز يحتضن اليوم أكثر من 14% من إجمالي 6000 شركة صينية متواجدة في دولة الإمارات.

ولأن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يتطلع بنظرة متفائلة إلى اقتناص المزيد من فرص التعاون خصوصاً وأن دبي تعد وجهة جاذبة للشركات الصينية التي تخطط التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من الإمارة.

خدمات مخصصة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «خلال العامين الماضيين، سجلنا نمواً مستمراً بنسبة 25% في عدد الشركة الصينية الجديدة التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة. وهذه الزيادة الكبيرة تؤكد قدرتنا على توفير خدمات مخصصة ومساحات تجارية عالية الجودة تلبي احتياجات الشركات الصينية. واليوم، ومع وجود 852 شركة صينية مسجلة في منطقتنا الحرة، نفخر بما حققه المركز من نجاحات خصوصاً بعدما أصبح أحد أكبر مراكز الأعمال الجاذبة للشركات الصينية في دبي عبر العديد من القطاعات الحيوية – وسوف نواصل البناء على هذا الزخم القوي مستقبلاً بينما نواظب على تحسين عروض خدماتنا المقدمة للشركات الصينية وتوسيع نطاق التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين».



وأثناء حضوره فعاليات المركز في شنغهاي، قال مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات: «تجمع الإمارات وشنغهاي علاقات متجذرة مبنية على التعاون والتبادل التجاري الناجح. والمجهودات التي يبذلها مركز دبي للسلع المتعددة لدعم هذه الشراكة الثنائية تسلط الضوء على الفرص الرئيسية المتاحة أمامنا لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين وتطوير المشهد التجاري العالمي».

500 قائد أعمال

وشارك ما يقرب من 500 من قادة الأعمال الصينيين خلال هذه الفعاليات للاستمتاع إلى وفد مركز دبي للسلع المتعددة أثناء نقاشاته حول الفرص المتاحة للشركات الصينية في بيئة أعمال المركز. وقد أقيمت الفعاليات الثلاث بالتعاون مع غرفة تجارة نينغبو في شنغهاي، وشركة Yingke للمحاماة، واتحاد شركات التصنيع الصينية في هونغ كونغ، وشركة «فورإفر فورورد»، وشركة HKMEIF، وشركة Dentons، وشركة Donghao Lansheng، وشركة FSG، وشركة Yingke.

وقام مركز دبي للسلع المتعددة بزيارة الصين مرتين خلال العام الماضي، حيث استضاف جولات ترويجية في شنغهاي وقوانغتشو وتشونغتشينغ وشنتشن وهونغ كونغ بهدف تعزيز تواصله مع الشركات المتواجدة في بعض الأسواق الحيوية في الصين. وتساهم الحملة الترويجية المباشرة «وجد من أجل»، التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، بدور محوري في ترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسية للأعمال والتجارة. ومن خلال سلسلة الحملات الترويجية، يسلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الإمكانات الكبيرة والقيمة الفريدة التي تقدمها دبي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، خصوصاً وأنه يساهم حالياً بنحو 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الإمارة سنوياً.





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