(MENAFN
) السرد الشائع المتعلق بانحدار الدول القوية غالبًا ما يدور حول التمديد الزائد الذي يؤدي إلى الإفلاس, وومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة تتجاوز هذا النمط, بينما قد تظهر البلاد ضعفًا أخلاقيًا في مشاركاتها الدولية، إلا أنها تظل ماليًا مستقرة، ولا تواجه أي تهديد فوري بالإفلاس, ويظهر هذا الاستقرار في حجم ميزانية وزارة الدفاع القابلة للإدارة، التي تمثل قرابة 3 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي, مالم تحدث أحداث غير عادية مثل اصطدام نيزك، فإن موقف أمريكا المالي يظل قويًا, ومع ذلك، يكمن الطريق البديل إلى السقوط في التدهور الأخلاقي، حيث تتلاشى القيم الاجتماعية وسط الأنانية واللامبالاة, ويمكن أن يضعف هذا التدهور الداخلي هيكل المجتمع، مما يشكل تحديًا فريدًا للنخبة العاملة في أمريكا.
وعلى الرغم من القلق من مختلف الجوانب السياسية، فإن المؤشرات التقليدية تفشل في شرح الأسباب الكامنة وراء الانحدار المحتمل المتوقع للجمهورية, وتظهر المؤشرات الاقتصادية مرونة بدلاً من الانحدار، حيث نمت اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.5 بالمئة العام الماضي، متجاوزًا النمو البالغ 1.9 بالمئة في العام السابق
كما تشير التوقعات إلى معدل نمو ضمن هذا النطاق للعام الحالي, علاوة على ذلك، مقارنة بالدول الأخرى المتقدمة، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي يبرز كمثالي, وتعززت استعادة البلاد من جائحة كوفيد-19 بفضل تكنولوجيا اللقاح المطورة محلياً، مما يبرز ابتكارها وقدرتها على التكيف. بالإضافة إلى ذلك، مع معدل البطالة يبلغ 3.7 بالمئة, وصولاً إلى أدنى مستوياته في خمسين عامًا، فإن سوق العمل، على الرغم من التحديات مثل عدم الاستقرار الوظيفي والأجور المنخفضة، يظل مواتيًا مقارنة بالسيناريوهات البديلة.
كذلك يظل القلق مستمراً بشأن حالة الديمقراطية الأمريكية، حيث يتمثل هذا في الشخصيات المثيرة للجدل مثل دونالد ترامب وجو بايدن, ومن المرجح أن تهيمن الدورة الانتخابية القادمة على النقاشات حول هذه القضايا, وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالتعب من النقاشات السياسية المتواصلة، قد يبدو اللجوء إلى الانعزال أو الأراضي البعيدة جاذبًا, ومع ذلك، فإن التعامل مع تعقيدات السياسة الأمريكية يظل لا مفر منه، حيث تتحرك البلاد خلال فترة مضطربة ولكن اقتصاديًا قوية.
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