بيتكوين ترتفع 47 بالمئة في أول 2024 مقتربةً من أعلى مستوياتها

(MENAFN
) شهدت بيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 47 بالمئة في قيمتها منذ بداية عام 2024، حيث وصلت إلى 63.6 ألف دولار بحلول نهاية فبراير, ويشكل هذا الارتفاع معلمًا مهمًا، حيث لم تصل بيتكوين إلى مثل هذه المستويات منذ نوفمبر 2021, وأثار هذا الارتفاع حماسة المستثمرين الذين يسعون إلى استغلال الإمكانات التجارية للعملة المشفرة, وتشير بيانات بلومبرج إلى أن بيتكوين الآن تقترب من أعلى مستوياتها السابقة التي بلغت 68.9 ألف دولار، والتي تم تحقيقها نحو نهاية عام 2021.
كما ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة تقريبية 20 بالمئة فقط في الأسبوعين الماضيين، والطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة والتي تستثمر في بيتكوين، دفع بالمتداولين إلى إجراء استثمارات كبيرة في العملة المشفرة، مع آمال في تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ ما يقرب من 69،000 دولار، والذي تم تحقيقه خلال ذروة جائحة كوفيد-19, واستقر سعر البيتكوين خلال جلسة التداول يوم الجمعة الموافق 1 مارس حول 62،000 دولار.
كذلك ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيتكوين لتسجيل رقم قياسي جديد، مدفوعين بإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة وحدث قادم سيصنف بيتكوين, ومن المتوقع أن تعزز هذه التطورات أسعار العملات المشفرة بشكل أكبر، كما أفادت سي إن بي سي, مع مستويات مرتفعة من التفاؤل وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين، يبدو أن بيتكوين سيرتفع نحو أعلى مستوياته في المستقبل القريب.
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