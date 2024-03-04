(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الأنبا بطرس دانيال، رئيس المهرجان الكاثوليكي، وفاة الفنان المصري جميل برسوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.
وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه.
كان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، منح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان جميل برسوم.
وعبر برسوم، عن سعادته بتكريمه من المهرجان الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 72، قائلا: «تكريمي تأخر سنتين أو تلاتة ولكن سعيد به وكنت خايف أموت قبل ما أتكرم».
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