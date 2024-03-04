أعلن الأنبا بطرس دانيال، رئيس المهرجان الكاثوليكي، وفاة الفنان المصري جميل برسوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه.

كان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، منح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان جميل برسوم.

وعبر برسوم، عن سعادته بتكريمه من المهرجان الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 72، قائلا: «تكريمي تأخر سنتين أو تلاتة ولكن سعيد به وكنت خايف أموت قبل ما أتكرم».



