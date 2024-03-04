زعماء الكونغرس يعلنون اتفاقاً لتمويل جزء من ميزانية الدولة

أعلن زعماء الكونغرس الأمريكي أمس الأحد التوصل إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفدرالية، سيسعى مجلسا النواب والشيوخ لإقراره قبل مهلة تنتهي خلال الأسبوع الحالي.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "يشكل توصل الكونغرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الستة الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، نبأ سارا".

واتفق قادة الكونغرس على حزمة تدابير بقيمة 460 مليار دولار يجب أن تقر في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الأمريكي.

وحذر شومر من أن "الوقت يداهم لأن تمويل الحكومة ينفذ الجمعة. يجب على مجلس النواب أن يسرع في إقرار هذا الاتفاق وإرساله إلى مجلس الشيوخ".

وقد يؤدي التأخر في أي من المجلسين إلى إغلاق موقت لإدارات ومرافق عامة عدة.

وقائمة تداعيات هذا الوضع المحتملة طويلة من عدم دفع رواتب المراقبين الجويين إلى توقف إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة متنزهات وطنية.

وقد رحب المعسكران بالاتفاق الحاصل.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب مايك جونسون إن الاتفاق سمح بتحقيق "انتصارات رئيسية للمحافظين" وفرض "اقتطاعات كبيرة" في بعض النفقات الفدرالية.

من جانبها، قالت رئيس لجنة الائتمانات في مجلس الشيوخ باتي موراي إن المفاوضين الديموقراطيين نجحوا في "تعطيل عدد لا يحصى من تدابير طرحها الجمهوريون" ذاكرة خصوصا "جهودهم لتقليص الحق في الاجهاض".

ويلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابع من مارس خطابه السنوي حول وضع الاتحاد أمام مجلسي الكونغرس.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز