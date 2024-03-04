«معرض القوارب» يعزز مكانة دبي مركزاً للسياحة والترفيه البحري

أعلن معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن اختتام فعالياته بعد أسبوع ناجح شهد العديد من صفقات بيع القوارب عالية القيمة، والحوارات القيّمة المخصصة للبحث في آخر تطورات القطاع، وغيرها من الاتفاقيات والشراكات الرائدة الكفيلة برسم الملامح المستقبلية لعالم اليخوت، حيث عزز المعرض مكانة الإمارة مركزاً سياحياً لأنشطة الأعمال والترفيه البحرية.

ويتميز المعرض بكونه واحداً من أكثر معارض القوارب تأثيراً حول العالم، لا سيما بفضل دوره في تسريع تطور قطاع اليخوت العالمي على مدى أيامه الخمسة، ليتماشى بفضل هذا النجاح مع مكانة دبي المتنامية ضمن أشهر الوجهات العالمية للسياحة الترفيهية البحرية.



وفيما يلي بعض من أبرز التطورات التي شهدها المعرض خلال أيامه الخمسة:

ارتفاع المبيعات

مثل معرض دبي العالمي للقوارب منصة رائدة تربط أهم صناع القوارب بالأفراد أصحاب الثروات، علماً أن أكبر المبيعات المحققة خلال المعرض سجلتها شركة التهاوس لليخوت، التي باعت يخت لامبورغيني 63، من صناعة تكنومار لليخوت، لأحد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بياتريس تشيكاردي: «لقد كان المعرض مشوقاً وغنياً بالصفقات المحتملة التي أوشكنا على إتمام بعضها اعتباراً من اليوم الثاني.



واستقبل جناحنا هذا العام مشترين محتملين من شريحة الشباب من مختلف الدول. يمثل المعرض المنصة المثالية للقاء المختصين من مستوى القطاع، كما يوفر أفضل مكان حول العالم لتعزيز آفاق التعاون».

ومن جانبها، باعت شركة سان لورينزو ثلاثة يخوت خلال المعرض، مما يعكس دور المعرض بوصفه ركيزة لتحقيق مبيعات مجزية من خلال الوصول إلى المشترين المحتملين الجدد والتواصل مع العملاء القائمين. وقال ممثل الشركة في المعرض: «نحن سعداء للغاية هذا العام، لا سيما وأننا استقبلنا عدداً أكبر من الزوار قياساً بالعام الماضي. ونشارك في المعرض بثلاثة قوارب للمرة الأولى، ونجحنا بالفعل في بيعها بالكامل. ونأمل أن نعرض عدداً أكبر من القوارب في المرة المقبلة».

وقالت عبير الشعالي، نائب العضو المنتدب لشركة جلف كرافت: «باعت مجموعة جلف كرافت عدداً من أبرز قواربها خلال المعرض، بدءاً من يخوت ماجيستي، ويخت نوماد الشهير، وعلامتي سيلفركرافت وسيلفركات الأنيقتين، علماً أننا لا نزال نضع اللمسات الأخيرة على بعض الصفقات الأخرى. وإلى جانب ذلك، نفخر بالإعلان عن أحدث مستجداتنا، مؤكدين مواكبتنا الدائمة لآخر التوجهات العالمية والتزامنا الثابت بالتطور بالتوازي مع القطاع».

ونجحت مجموعة إم تي إم، التي تشارك في المعرض للمرة الـ 18، في بيع 10 من مركبات الجت سكي، مؤكدة بأنها ستعود العام المقبل من جديد بعد الاستجابة المذهلة والمتنامية التي تحظى بها منتجات العلامة كل عام. وفي هذا السياق، قال بسام وزافي، المدير العام لمجموعة إم جي إم: «تشكل المبيعات التي سجلناها خلال المعرض هذا العام ثمرة للتنظيم المذهل للفعالية بحد ذاتها. أعتقد أنها الدورة الأفضل لغاية الآن. سنواصل جهودنا العام المقبل وسنقوم بحجز مكاننا في المعرض منذ الآن».

أبرز الاتجاهات

واستقبلت أجنحة الجهات العارضة مجموعة متنوعة من الزوار والمشترين، بينما لمس العديد من صناع القوارب مدى التنوع الذي تميزت به دورة هذا العام من المعرض، لا سيما مع زيادة المشترين المحتملين من أوروبا والدول العربية.

وفي إطار التركيز المستمر لمعرض دبي العالمي للقوارب على الاستدامة، استعرضت شركة سانريف لليخوت يختين كهربائيين بالكامل. وتعتمد هذه اليخوت مفهوم كفاءة الطاقة وحلول تكييف الهواء المستدامة الموفرة للطاقة، إلى جانب تصنيع مكونات اليخت من مركبات نباتية، في خطوة تسلط الضوء على التزام الشركة بأعلى معايير التميز وسلامة البيئة.

وفي هذا الصدد، قال أرتور بولوشانسكي، مدير العلاقات العامة لدى سانريف لليخوت: «يسرني الإعلان عن حوض بناء السفن الخاص بنا في معرض دبي العالمي للقوارب. لقد بدأت رحلتنا في بولندا قبل 20 عاماً، ونتوسع اليوم نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد إعلاننا عن افتتاح مكتبنا في دبي العام الماضي».

ويذكر من إنجازات شركة أزيموت الصديقة للبيئة أول خلية وقود جرى اختبارها على متن اليخت، وأول يخت هجين وأسطول من اليخوت منخفضة الانبعاثات، فضلاً عن التحالف مع إيني لايف (التنقل المستدام من إيني) من أجل إزالة الكربون من قطاع اليخوت وتوريد الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين.

وقال إنريكو تشيوسا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أزيموت لليخوت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي: «يعيش قطاع اليخوت ثورة في مجال الاستدامة، وهو موضوع يزداد أهمية بالنسبة للعملاء حول العالم، ولطالما كنا في طليعة هذه المساعي على مدى الأعوام الماضية. تعد الاستدامة جزءاً أصيلاً من هوية أزيموت؛ إذ عملنا على مدى أكثر من عقدين على الاستثمار من أجل تحقيق هذا الهدف وتطوير أحدث التقنيات الكفيلة بإحداث الفارق الحقيقي».

أهم الاتفاقيات

وشهدت أرض معرض أبوظبي العالمي للقوارب مباشرة الإعلان عن استضافة الدورة الواحدة والثلاثين للمعرض في دبي هاربر، حيث أكد كل من تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي؛ وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ لدى شركة شمال القابضة – المالكة لدبي هاربر، على مواصلة الشراكة طويلة الأمد بين المعرض والموقع لإتاحة مزيد من فرص النمو والنجاح أمام مجتمع اليخوت العالمي.

ومن ناحيته، أعلن نادي كابتن كلوب، النادي الحصري بالأعضاء، عن خططه للتوسع من دبي نحو الكويت، لا سيما في ضوء تطورات القطاع البحري في المنطقة والأثر الإيجابي الذي يتركه معرض دبي العالمي للقوارب على جميع المتخصصين في القطاع البحري. وبدوره، قال زيد شولي، الرئيس التنفيذي لكابتن كلوب: «يسرني الإعلان عن شراكة حق الامتياز مع شركة البوم مارين، والتي تبشر بإطلاق خدمات العضوية السنوية المرموقة في الكويت. يمثل هذا التعاون الكبير قفزة هائلة إلى الأمام في مهمتنا لتوسيع حضورنا المميز خارج شواطئ الإمارات. ونعمل يداً بيد مع البوم مارين لتمكين عشاق اليخوت في دولة الكويت من الاستمتاع بمغامرات مذهلة، بينما نحرص على تقديم ما نشتهر به في نادي كابتن كلوب من معايير التميز والالتزام بالجودة».

وكشفت مارين سيرفسز وان، الشركة الرائدة في دولة الإمارات لإصلاح اليخوت وتجديدها وتوزيع المعدات البحرية لليخوت الترفيهية، عن إضافة ثلاثة شركاء جدد إلى محفظتها خلال المعرض، وهم إيتالفيبلا وأوزموسي وتيكال للأنظمة البحرية. وتعزز هذه الخطوة قدرة الشركة على دعم عملائها وتزويدهم بباقة أكثر تنوعاً من الحلول الشاملة وفق أفضل مستويات الجودة وعروض القيمة مقابل المال.

وقال علي خريس، مدير الترويج لدى الفجر مارين: «نجحنا أثناء المعرض بإطلاق المحادثات والمفاوضات لتعيين ممثلين وسفراء لشركة الفجر مارين في أستراليا وجزر المالديف والمملكة المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الفجر مارين. ويأتي هذا الإنجاز بفضل هذه الدورة الرائعة من معرض دبي العالمي للقوارب».

ويشار إلى أن الدورة الواحدة والثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب ستقام في دبي هاربر خلال فبراير 2025، على أن تعلن بقية التفاصيل في وقت لاحق.





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