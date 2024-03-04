مرصد عربي يصور أسطع «كوايزر» في الكون اكتشف مؤخراً

استطاع فريق من مركز الفلك الدولي متابعة وتصوير "الكوايزر" J0529-4351 والذي يعتبر من ألمع الاجسام الفلكية في الكون، وقد تم التقاطه وتصويره أثناء وصول "الكوايزر" إلى أقصى ارتفاع (حوالي 22 درجة) من مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، وكان لمعانه من القدر 15.7، والقدر الحدي في ذلك اليوم وفي تلك البقعة من السماء كان 17، وهذه الصورة هي عبارة تجميع عدة صور، ومدة تعريض كل صورة 3 دقائق، ويظهر "الكوايزر" في الصورة على شكل نجم ما بين الخطين الاصفرين، وإن رصد هذا "الكوايزر" والذي يحتاج ضوؤه الى 12 مليار سنة لكي يصل إلينا يشكل رسالة من الأضواء الخافتة القادمة من الماضي المبكر للكون، ويعطي لمحة فريدة عن طفولة الكون، وفقا لمركز الفلك الدولي.

"الكوايزرات" هي المناطق المتضاغطة حول الثقب الأسود أو الثقوب السوداء في أنوية المجرات النشطة، حيث تقوم الثقوب السوداء بالتهام المادة المحيطة بها، ونتيجة انهيار المادة في مرحلة الالتهام تنبعث منها كميات هائلة من الطاقة والضوء، وتعتبر "الكوايزرات" هي من أكثر الأجرام الكونية سطوعًا، ما يعني أنه حتى الأجسام البعيدة جدا يمكن رؤيتها أو رصدها من الأرض، كما تم أمس في مرصد الختم الفلكي.

ويذكر أن هذا "الكوايزر" قد اكتشف باستخدام التلسكوبات الكبيرة التابعة للمرصد الأوروبي الجنوبي، وأنه ليس فقط من ألمع "الكوايزرات" بل إنه الجسم الأكثر سطوعا الذي تم رصده على الاطلاق، حيث أنه أكثر إضاءة من الشمس ب 500 تريليون مرة،

وأن الثقب الأسود في هذا "الكوايزر" حطم الأرقام القياسية، حيث أنه يلتهم مادة كبيرة حوالي نجم بحجم شمسنا كل يوم، ما يجعله الثقب الاسود الاكثر نموا حتى الان، وتبلغ كتلته 17 مليار مرة من كتلة الشمس وموجود في أنوية المجرات النشطة، وهو يبتعد عنا أكثر من 12 مليار سنة ضوئية، وأن نصف قطر التراكم للثقب الاسود يساوي تقريبا المسافة بين الأرض ونجم ألفا قنطورس، ويعتبر أكبر قرص متراكم في الكون، وأن هذا الاكتشاف المتشكل بعد 1.7 مليار سنة من الانفجار الكوني العظيم،

قد يضع النماذج الكونية على المحك وخاصة نظريات تشكل المجرات والثقوب السوداء العملاقة في الماضي المبكر للكون.

لقد تم رصد هذا "الكوايزر" من خلال مسح "شميدت" للسماء الجنوبية، في عام 1980 لكن الأمر استغرق عقودا من البحث والتمحيص للتأكد على أنه "كوايزر"، وتم التأكيد الان وقد نشر البحث العلمي في مجلة الناتشر استرونومي المرموقة في 19 فبراير 2024، وما زال البحث العلمي والتحليل جار لحد الآن حول هذا "الكوايزر"، حيث يقترح علماء الفلك استخدام الذكاء الصناعي وتعلم الالة في المساعدة على كشف "الكوايزرات" الموجود في قواعد البيانات الخاصة بمسح السماء.



