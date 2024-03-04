الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي

واصل الفريق الإنساني الإماراتي في مدينة أم جرس التشادية، تنفيذ برامجه الإنسانية والإغاثية للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في المدينة والقرى المحيطة بها.

وضمن حملته الرمضانية في المنطقة، قام الفريق، الذي يضم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الإنسانية، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر التشادي، بتوزيع حقائب تتضمن مستلزمات منزلية وأدوات مطبخ مقدمة من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية إضافة إلى التمور، على عدد من الأسر لتوفير احتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد جاسم النقبي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، أن الفريق الإنساني الإماراتي سيكثف خلال الأيام المقبلة برنامجه الإنساني في المنطقة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لسد احتياجات الأسر الفقيرة خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن الفريق وزع خلال الأيام الماضية السلال الغذائية على الفقراء والمساكين والأسر الأكثر حاجة واللاجئين السودانيين في المنطقة.

وأوضح الجسمي أن الفريق يقوم بشكل يومي بالتنسيق مع الهلال الأحمر التشادي بجولات على بقية القرى والبلدات التابعة لمدينة أم جرس ومخيمات النازحين السودانيين، ويلتقي خلالها بالأسر ويتعرف على احتياجاتها الضرورية لتوفيرها خلال شهر رمضان، مشددا على أن الفريق لن يألو جهدا لتوفير كامل احتياجات الأسر المعوزة في المنطقة وتلبية النداءات الإنسانية ومد يد العون إلى المحتاجين والفئات الأكثر حاجة خاصة في شهر رمضان الذي تتجلى فيها روح التعاون والتعاضد والتكافل الاجتماعي.

من جهة أخرى قام الفريق الإنساني الإماراتي وبالتنسيق مع الهلال الأحمر التشادي، بزيارة إلى معسكر أوري كاسوني للاجئين السودانيين في منطقة كرياري التابعة لمدينة أم جرس، ووزع 1000 حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات مدرسة نوير الأساسية المختلطة والمقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقال عبدالرحيم جاني ممثل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن توزيع الحقائب على طلاب وطالبات المدرسة جاء في ختام حملة شملت 5 مدارس في المعسكر، 3 منها أساسية وواحدة متوسطة وأخرى ثانوية، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توزيعه على هذه المدارس منذ بدء العام الدراسي أكثر من 7500 حقيبة مقدمة من المؤسسة تحتوى على جميع المستلزمات المدرسية.

وأكد حرص الفريق الإنساني الإماراتي على دعم جهود وصول الطلاب إلى مقاعد دراستهم وتحفيزهم على مواصلة العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها في مخيمات اللاجئين، وذلك في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة لصالح الأشقاء السودانيين وللتخفيف من معاناة الأسر اللاجئة والوقوف إلى جانبهم.

وأضاف أن الفريق الإنساني الإماراتي وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم جميع أنواع الدعم للأشقاء السودانيين في المنطقة، قام بتوزيع خمسة أطنان من التمور الرمضانية على سكان معسكر اوري كاسوني للاجئين السودانيين، كما قدم 50 وحدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة طرقات المعسكر ومدارسه الخمس، وعقد اجتماعا مع مسئولي المعسكر استمع خلاله إلى احتياجات سكانه والتي سيتم توفيرها في القريب العاجل.

من جانبها أعربت زينب نورين شوقار مديرة مدرسة نوير الأساسية المختلطة عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الإنسانية لدولة الإمارات وامتنانها للجهود المتواصلة من قبل فريق الإغاثة الإنساني الإماراتي في جميع أنحاء المعسكر بشكل عام وللمدرسة بشكل خاص والداعمة لمسيرة العملية التعليمية فيه، مشيرة إلى أن توزيع الحقائب المدرسية على طلاب وطالبات المدرسة سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن أسرهم خاصة في ظل ما يعانيه اللاجئون السودانيون وما تعيشه بلادهم من ظروف صعبة.

من ناحيتهم أعرب الطلبة وذووهم عن سعادتهم بتسلم الحقائب والقرطاسية المدرسية التي أدخلت البهجة والسعادة عليهم وتركت أكبر الأثر في نفوسهم بما يمكنهم من استكمال تعليمهم بنجاح وأمل نحو تحقيق الأفضل.





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