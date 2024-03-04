الأرصاد طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 25

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ
وغائم جزئيا لنهار اليوم الاثنين،
والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون مائلا
للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 13 درجة مئوية.
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