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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق ببيت لحم

3/4/2024 2:08:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء 5/3/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

عقاب , الفرديس , زعترة , راس الواد , أكاديمية بيت لحم الإنجيلية , بيت تعمر , بريضعة , ظهرة الندى , مضخة مجاري بيت ساحور الجنوبية , بئر مياه زعترة والمناطق المحيطة بها


تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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