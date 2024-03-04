إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق ببيت لحم

إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق ببيت لحم
التاريخ
3/4/2024 2:08:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء 5/3/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :
|
عقاب , الفرديس , زعترة , راس الواد , أكاديمية بيت لحم الإنجيلية , بيت تعمر , بريضعة , ظهرة الندى , مضخة مجاري بيت ساحور الجنوبية , بئر مياه زعترة والمناطق المحيطة بها
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
MENAFN04032024000205011050ID1107929665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.