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لليوم الثاني على التوالي .. استقرار أسعار الذهب في الأردن

3/4/2024 2:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 42.2 ديناراً للبيع للمواطنين، بينما يبلغ سعر الشراء منهم 40.5 ديناراً.


وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، فإن سعر غرام الذهب من عيار 18 بلغ 37.7 ديناراً للبيع للمواطنين، في حين بلغ سعر الشراء منهم 34.7 ديناراً.


ووصل سعر أونصة الذهب اليوم إلى نحو 2081 دولاراً في التداولات العالمية.





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