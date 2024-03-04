لليوم الثاني على التوالي .. استقرار أسعار الذهب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
استقرت أسعار الذهب في الأردن لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 42.2 ديناراً للبيع للمواطنين، بينما يبلغ سعر الشراء منهم 40.5 ديناراً.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، فإن سعر غرام الذهب من عيار 18 بلغ 37.7 ديناراً للبيع للمواطنين، في حين بلغ سعر الشراء منهم 34.7 ديناراً.
ووصل سعر أونصة الذهب اليوم إلى نحو 2081 دولاراً في التداولات العالمية.
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