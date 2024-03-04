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الصناعة والتجارة: غداً آخر موعد لقبول عطاء شراء 100 ألف أو 120 ألف طن قمح

3/4/2024 2:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن آخر موعد لقبول عروض عطاء لشراء كمية (100000) طن قمح أو (120000) طن قمح ستنتهي يوم غدٍ الثلاثاء.
ودعت الوزارة من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ستمائة وخمسون دينار أردني غير مستردة.
واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-


صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.


صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

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