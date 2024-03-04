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أول إجراء رسمي ضد المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش بمصر

3/4/2024 2:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين بواقعة وفاة طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، نيرة الزغبي.

وجاء في البيان أن النيابة العامة المصرية استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة، وتبين أنها تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها.

وقام الزميل بالكتابة على مجموعة تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة في تطبيق "واتساب"، بأن لديه مراسلات وصور خاصة بإحدى الطالبات "دون الإشارة إلى المتوفاة تحديدا"، مهددا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على المجموعة، وطلب منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة بحق زميلتها التي سرقت الرسائل.


ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

روسيا اليوم

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