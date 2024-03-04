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فرار جماعي من السجن المركزي في هايتي بعد هجوم بالمسيّرات

3/4/2024 2:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هاجمت عصابات مسلحة سجن هايتي المركزي في العاصمة بورت أو برنس، ما ساعد على ما يبدو مئات السجناء على الهروب.


وأعلنت الحكومة هناك أمس الأحد أن الشرطة لم تتمكن من منع العصابات من إطلاق سراح عدد كبير من السجناء قيد الاحتجاز بتهم "الخطف والقتل وجرائم أخرى".

وتفاوتت التقارير الإعلامية حول عدد السجناء الهاربين، حيث تراوحت بين المئات إلى جميع المعتقلين البالغ عددهم حوالي 3700 شخص.


ووفقا للحكومة، أصيب عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي. ولكن تقارير إعلامية متعددة تشير إلى سقوط قتلى أيضا. وورد أيضا أن هجوما آخر وقع على سجن شرق العاصمة في كروا دي بوكيه. ولم يتضح بعد ما إذا كان السجناء هناك تمكنوا من الفرار أيضا.

الشرق الأوسط

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