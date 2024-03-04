كيا تُمنح حقوق برنامج "الحامل الرسمي لكرة المباراة" في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024™

(MENAFN
- Ogilvy)
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 فبراير 2024: أعلنت شركة كيا، الشريك الرسمي للنسخة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024™، عن منحها حقوق برنامج "الحامل الرسمي لكرة المباراة" OMBC في البطولة التي ستقام خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 فبراير في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في حي دبي للتصميم (D3).
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة المشاهدين بشكل عام، وتوفير فرصة غير مسبوقة للأطفال للمشاركة بنشاط في البطولة، وصياغة ذكريات لا تنسى، حيث ستتاح الفرصة أمامهم لتسليم الكرة إلى الحكم قبل بداية كل مباراة.
سيسمح البرنامج بدخول 16 طفلاً إلى أرض الملعب برفقة اللاعبين وتسليم كرة المباراة الرسمية إلى الملعب مع بداية كل مباراة. تساهم هذه التجربة في تعزيز أجواء البطولة النابضة بالحياة والشعور بالاندماج والحماس لدى عشاق كرة القدم الشباب.
كجزء من شراكة كيا المستمرة مع FIFA، يضيف برنامج "الحامل الرسمي لكرة المباراة" بعدًا جديداً لأنشطة العلامة التجارية على الأرض خلال البطولة. كما وسيتضمن الحدث أنشطة ترفيهية ومعلوماتية جذابة بالاضافة إلى مساحة مخصصة لأنشطة العلامة التجارية على مساحة 10 × 10، يتخللها عرض لأحدث طرازاتها من السيارات الكهربائية كيا EV9 وEV6 الجديدتين كليًا، بهدف إشراك المشاركين وتعريفهم على التنوع والابتكارات المذهلة التي تتميز بها سيارات كيا المتطورة.
وستشهد البطولة مشاركة 16 فريقاً متأهلاً من جميع أنحاء العالم، ما يعد بمنافسة حماسية ستأسر قلوب عشاق كرة القدم على مستوى العالم. تشمل الدول المشاركة الدولة المضيفة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب السنغال ومصر والأرجنتين وكولومبيا وتاهيتي وبيلاروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والبرازيل وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإيران واليابان وعمان.
وانطلاقاً من موقعها باعتبارها الشريك الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024™، ستوفر كيا الدعم للمجالات اللوجيستية من البطولة من خلال توفير أسطول سيارات رسمي للحدث والذي سيشمل سيارات الركاب لتسهيل التنقل الآمن والمريح للاعبين والحكام وكبار الشخصيات والموظفين.
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