"أسترا تك" تصدر أكثر من 100 ألف بطاقة مسبقة الدفع خلال 4 أشهر لتصبح أكبر مُصدّر في قطاع التكنولوجيا المالية

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- Atteline) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 20 فبراير 2024: كشفت "أسترا تك"، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحقيق عروضها المالية أرقاماً قياسية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث أصدرت الشركة -في إطار تعاونها القائم مع "ماستركارد"- أكثر من 100,000 بطاقة بوتيم متعددة العملات خلال وقت قياسي، وذلك بعد فترةٍ قصيرة من إطلاق البطاقة في أواخر عام 2023، مما يرسي معايير غير مسبوقة في السوق، ويعكس نضج السوق الاستهلاكية في دولة الإمارات.
في أربعة أشهر فقط، أصبحت "أسترا تك" أكبر جهة إصدار في الصناعة، من خلال عرضها المتعلق بماستركارد. هذا الإنجاز السريع لا يُبرز فقط كفاءة الشركة وابتكارها، بل يُعد أيضاً دليلاً على موثوقيتها ومصداقيتها، وهي عوامل ضرورية في بناء والحفاظ على ثقة المستهلكين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة "أسترا تك" والرئيس التنفيذي لـ"بوتيم": "شهدنا إقبالاً هائلاً على بطاقات بوتيم مسبقة الدفع خلال أربعة أشهر من إطلاقها، الأمر الذي يعكس نضج سوق المستهلكين في الإمارات والثقة التي يضعونها فينا. كما أنّ التزام ’ أسترا تك‘ بتقديم خدمات مالية مبتكرة وتعزيز الشمول المالي، وتسهيل حياة المستخدمين، إلى جانب هذا الإنجاز الملموس، يضعنا على الطريق الصحيح ليس فقط لمنافسة البنوك التقليدية، بل وأيضاً تجاوزها في المستقبل القريب".
ويستعد "بوتيم" لتوسيع عروض بطاقاته متعددة العملات لتشمل الجنيه الإسترليني واليورو، انسجاماً مع خطط "أسترا تك" الرامية إلى تحسين تجاربها ومواكبة متطلبات السوق المتنامية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام "بوتيم" بتلبية احتياجات قاعدة المستخدمين وتعزيز مكانته في السوق، مدفوعاً كذلك بإطلاق برنامج الولاء الجديد بالتعاون مع "ماستركارد".
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