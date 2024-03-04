أمريكية الشارقة وجامعة لورنس التكنولوجية في الولايات المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- AUS) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 19 فبراير 2024 — وقعت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع جامعة لورانس التكنولوجية من ساوثفيلد، ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين ودعم متابعة طلبة كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة دراساتهم العليا. وقع الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور طارق صبح، رئيس جامعة لورانس التكنولوجية مذكرة التفاهم في حرم الجامعة بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسستين.
وبناءً على الاتفاقية، يمكن لطلبة الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة الاستفادة من برنامج 4+1 الذي يمكنهم بعد إكمالهم أربع سنوات من دراسة الهندسة في الجامعة دراسة الماجستير في جامعة لورانس التكنولوجية والحصول على شهادة بعد عام واحد، حيث يستفيد طلبة أمريكية الشارقة من عملية قبول سريعة في جامعة لورانس التكنولوجية شرط استيفاء متطلبات القبول القياسية فيها، كما يستفيد الطلبة المقبولون من منحة جزئية بقيمة 10,000 دولار في جامعة لورنس التكنولوجية. كما تنص الاتفاقية على التعاون من أجل إنشاء برامج مشتركة وتصميم برامج تدريبية للمشاريع البحثية والتطويرية واستكشاف مجالات الاهتمام المشتركة وتصميم مبادرات للدراسة في الخارج.
وقال الدكتور لورسون: "تحمل هذه الاتفاقية إمكانات هائلة لتعزيز التجربة الجامعية لطلبة الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، فبرامج 4+1 يتيح للطلبة الانتقال بسلاسة من دراستهم في مرحلة البكالوريوس في الجامعة الأمريكية في الشارقة لمتابعة دراسة الماجستير في جامعة لورانس التكنولوجية، مما يوفر لهم مسارًا تعليميًا سريعًا وشاملاً. إن هذه الاتفاقية لا تسهل تطلعات الطلبة الأكاديمية فحسب، بل تعترف أيضًا بالتميز الأكاديمي وتكافئه. يخلق هذا التعاون بين المؤسستين بيئة أكاديمية غنية تتجاوز الحدود التقليدية. إن توفير فرص متنوعة، بدءًا من مسارات التعليم المتسارعة وحتى المساعي البحثية التعاونية، يضمن تجربة جامعية متنوعة ومثرية لطلابنا".
وأشار الدكتور صبح: "نحن نرحب بهذه الشراكة التحويلية مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي تعزز الركائز الأساسية لجامعة لورنس التكنولوجية المتمثلة في التفوق التكنولوجي، والانغماس في الصناعة، والتميز المهني، والمرونة متعددة التخصصات، والتركيز على الأبحاث والممارسات الإبداعية، والذي يؤدي إلى تمكين الطلبة على نطاق عالمي. يقدم هذا التعاون فرصًا قيمة للجهود البحثية الدولية، مع استمرار تنوع محفظة أبحاث جامعة لورنس التكنولوجية ونموها. إن العمل بين هاتين المؤسستين المرموقتين هو شهادة على الالتزام بالتميز الأكاديمي، وهو يعزز مهمتنا في تشكيل قادة مستقبل مجهزين بالمهارات اللازمة لدفع الابتكار وإحداث تغيير إيجابي في العالم".
تركز كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة على إقامة شراكات مع المؤسسات الصناعية والأكاديمية الرائدة عبر برامجها العديدة بما في ذلك برنامج النخبة للهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، مما ييسر العملية الأكاديمية والبحثية لطلبتها وهيئتها التدريسية. تطرح كلية الهندسة 10 برامج بكالوريوس و12 برنامج دراسات العليا بما في ذلك برنامج دكتوراه في إدارة النظم الهندسية وبرنامج دكتوراه في العلوم والهندسة الحيوية. وتحتل الجامعة الأمريكية في الشارقة المرتبة الثالثة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في فئة الهندسة والتكنولوجيا، وفقاً لتصنيفات جامعة كيو إس الجامعية العالمية حسب المواضيع العريضة (2023).
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