مجموعة الفطيم للسيارات تطلق أول سلسلة بودكاست خاصة بها تحت اسم ليتس توك موبيليتي

(MENAFN
- IPN) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 فبراير 2024:
كشفت مجموعة الفطيم للسيارات، أكبر شركة للسيارات في دولة الإمارات والتي تلتزم بلعب دور رائد في مستقبل النقل والاستدامة في الدولة، عن إطلاق سلسلة بودكاست جديدة تسلط الضوء على الإنجازات المُلهمة لنخبة من رواد الاستدامة، الذين تركوا بصمتهم الإيجابية على العالم.
وينطلق الموسم الأول من السلسلة تحت اسم ليتس توك موبيليتي ويتألف من 12 حلقة، حيث تم تسجيل أول خمسٍ منها في مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي أقيم مؤخراً في دبي، ولعبت خلاله مجموعة الفطيم دوراً محورياً بوصفها الشريك الاستراتيجي للنقل الكهربائي.
يشهد قطاع السيارات مطالباتٍ متزايدة لاعتماد وسائل نقل عديمة الانبعاثات، إلى جانب ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة، مما أطلق موجةً غير مسبوقة من التحول على مستوى القطاع عالمياً. كما تتزايد اليوم -أكثر من أي وقتٍ مضى- استفسارات الجهات المعنية والزبائن وصناع السياسات حول خطط الاستدامة في القطاع، ومطالبهم باتخاذ إجراءات ووضع استراتيجيات واضحة للارتقاء بحلول النقل، وتعزيز مساهمتها في بناء مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية للجميع. وبالتالي تبحث السلسة الجديدة للمجموعة في تفاصيل الجهود التي تبذلها الشركات الرائدة عالمياً للتحول نحو الحلول المستدامة في قطاعاتها المختلفة، بدءاً من السيارات ووصولاً إلى النقل التجاري والبيع بالتجزئة.
ويتولى تقديم السلسلة مصعب شعشاعة، المؤسس والرئيس التنفيذي لعرب جي تي. وتستضيف الحلقات الخمس الأولى مجموعة من أبرز رواد عالم السيارات والاستدامة، بمن فيهم:
- توماس إنجينلاث، الرئيس التنفيذي لشركة بولستار
- كارين سفينسون، الرئيسة التنفيذية لشؤون الاستدامة في مجموعة فولفو.
- فريدريكا كلارين، رئيسة قسم الاستدامة في شركة بولستار.
- أندرس كاربيرغ، كبير مسؤولي الاستدامة في فولفو، وجوناس أوترهايم، رئيس العمل المناخي في فولفو.
- أرفانيد ماني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ريفر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كاتيب بلخوجة، مدير شؤون التركيز على الزبائن لدى مجموعة الفطيم للسيارات: "ندرك المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا بصفتنا شركةً رائدة في قطاع النقل وإحدى الجهات المعنية به، إذ يترتب علينا اليوم تسهيل المناقشات ورفع وعي الزبائن بشأن المواضيع المحورية المؤثرة على أنماط النقل اليومية، وتلك المرتبطة بمستقبل الكوكب بأكمله. وتشير الدراسات إلى أن ثلثي عمليات البحث على جوجل في دولة الإمارات حول السيارات الكهربائية لا تتعلق بعلامة تجارية محددة، مما يعني أن تركيز الاهتمام حول النقل الكهربائي ما يزال ضمن نطاقه العام، وبالتالي لا بد من رفع الوعي ومشاركة أبرز الأبحاث والتطورات في هذا المجال. ولذا، تهدف سلسلة البودكاست إلى استضافة نقاشات ملهمة حول استدامة قطاع النقل مع مجموعة بارزة من الخبراء لتلبية هذه الاحتياجات. كما قررنا التعاون مع مصعب شعشاعة باعتباره شخصية معروفة ورائدة في عالم السيارات، إلى جانب شهرته الكبيرة في المنطقة".
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