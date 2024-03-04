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شرطة نيويورك تقتل شابا مسلحا برصاصة في رأسه بعد احتجازه أمه رهينة

3/4/2024 1:37:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اطلق أحد عناصر شرطة نيويورك النار على شاب كان يحتجز والدته رهينة، ويضع السكين على رقبتها مهددا بذبحها.
أطلق ضابط الشرطة أليكس مورجيس رصاصة واحدة على رأس المشتبه به مايكل دوتيل، وسقط المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما على الأرض وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يتم الإعلان عن وفاته هناك.

قالت السلطات إنه تم استدعاء الشرطة في البداية إلى مكان الحادث حوالي الساعة 11:30 صباحا بناء على مكالمة من المجرم نفسه الذي كان يتعاطى المخدرات، وكان يتصرف بعنف مع والدته.
وقال جون تشيل، رئيس دورية شرطة نيويورك، خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث: "حدثت اليوم مأساة كبيرة".
وأكد والد دوتيل أنه لم يكن أمام الشرطة خيار سوى إطلاق النار عليه.

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