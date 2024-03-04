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السعودية : بدء التقديم الإلكتروني لطلبات تصاريح سفر الصائمين بالمسجد الحرام خلال رمضان

3/4/2024 1:37:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعلن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات تصريح سفر الصائمين داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1445هـ.


يهدف الإجراء إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات للراغبين بتقديم خدمة السفر خلال الشهر الفضيل، ويتم تقديم الطلبات عبر زيارة موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومن ثم اختيار شؤون سفر الصائمين واستكمال إجراءات التسجيل لإصدار التصريح.

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