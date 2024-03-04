السعودية : بدء التقديم الإلكتروني لطلبات تصاريح سفر الصائمين بالمسجد الحرام خلال رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعلن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات تصريح سفر الصائمين داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان 1445هـ.
يهدف الإجراء إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات للراغبين بتقديم خدمة السفر خلال الشهر الفضيل، ويتم تقديم الطلبات عبر زيارة موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومن ثم اختيار شؤون سفر الصائمين واستكمال إجراءات التسجيل لإصدار التصريح.
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