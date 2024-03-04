حزب الله يعلن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

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