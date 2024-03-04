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حزب الله يعلن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية

3/4/2024 1:37:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه قوة إسرائيلية بالصواريخ "أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وأكد "حزب الله"، استهدافه: "قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون، وقوة إسرائيلية من لواء "غولاني" حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا، بالإضافة إلى ثكنة زرعيت الإسرائيلية ومحيطها".

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

RT

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