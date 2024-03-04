حزب الله يعلن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه قوة إسرائيلية بالصواريخ "أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وأكد "حزب الله"، استهدافه: "قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون، وقوة إسرائيلية من لواء "غولاني" حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا، بالإضافة إلى ثكنة زرعيت الإسرائيلية ومحيطها".
هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.
RT
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