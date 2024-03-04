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تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي الإثنين

3/4/2024 1:37:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الاجمالية من الخضار والفواكه الواردة الى ساحات السوق المركزي اليوم الإثنين 2919.962 طن بينما بلغت الكميات الواردة الى ساحة الصادرات بالسوق 175.807 طن .

ووفقاً للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي ، استقرت غالبية الأصناف من الخضار مع ارتفاع طفيف على سعر الخيار بفارق 5 قروش عن يوم أمس حيث بلغ سعر الكيلو بين 40 و 60 قرشا .

وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :





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