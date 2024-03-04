تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي الإثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الاجمالية من الخضار والفواكه الواردة الى ساحات السوق المركزي اليوم الإثنين 2919.962 طن بينما بلغت الكميات الواردة الى ساحة الصادرات بالسوق 175.807 طن .
ووفقاً للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن سوق الخضار المركزي ، استقرت غالبية الأصناف من الخضار مع ارتفاع طفيف على سعر الخيار بفارق 5 قروش عن يوم أمس حيث بلغ سعر الكيلو بين 40 و 60 قرشا .
وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :
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