الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.



وأفادت مصادر أن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل كبير على الحاجز، ما تسبب بأزمة سير كبيرة، للمتوجهين إلى الأغوار.



يُذكر أن حاجز تياسير، الذي يفصل بين طوباس والأغوار الشمالية، يشهد منذ أشهر تشديدا عسكريا كبيرا، الأمر الذي أصبح عائقا أمام حركة تنقل الفلسطينيين والوصول إلى أماكن عملهم، خاصة المدرسين، ما يعيق سير العملية التعليمية في مدارس الأغوار الشمالية.

