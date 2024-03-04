الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إجراءاتها العسكرية عند حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.
وأفادت مصادر أن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل كبير على الحاجز، ما تسبب بأزمة سير كبيرة، للمتوجهين إلى الأغوار.
يُذكر أن حاجز تياسير، الذي يفصل بين طوباس والأغوار الشمالية، يشهد منذ أشهر تشديدا عسكريا كبيرا، الأمر الذي أصبح عائقا أمام حركة تنقل الفلسطينيين والوصول إلى أماكن عملهم، خاصة المدرسين، ما يعيق سير العملية التعليمية في مدارس الأغوار الشمالية.
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