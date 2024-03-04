اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بطولكرم ورام الله
التاريخ
3/4/2024 1:37:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تبادلا لإطلاق النار تدور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات مسلحة تدور بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري جنوبي رام الله بالضفة الغربية.
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