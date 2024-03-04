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اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بطولكرم ورام الله

3/4/2024 1:37:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن تبادلا لإطلاق النار تدور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية.


وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات مسلحة تدور بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري جنوبي رام الله بالضفة الغربية.


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