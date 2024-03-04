زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة في إندونيسيا

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة في إندونيسيا
التاريخ
3/4/2024 1:37:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة إنجانو في إندونيسيا.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كلم.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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