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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة في إندونيسيا

3/4/2024 1:37:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة إنجانو في إندونيسيا.


وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كلم.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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