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استقبال حافل لفرقاطة روسية في ميناء حمد القطري

3/4/2024 1:37:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي وصول فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" اليوم الاثنين إلى ميناء حمد القطري، في إطار معرض "ديمدكس-2024" البحري الدفاعي الدولي.

وجاء في بيان الأسطول الروسي: "أقيمت على الرصيف مراسم استقبال حافلة حضرها ممثلون عن السفارة الروسية لدى قطر، وضباط من القوات البحرية القطرية".

وستشارك "المارشال شابوشنيكوف" في معرض "ديمدكس-2024" البحري الدولي للدفاع في قطر، حيث سيتاح لضيوف المعرض زيارتها.

روسيا اليوم

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