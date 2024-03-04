استقبال حافل لفرقاطة روسية في ميناء حمد القطري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي وصول فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" اليوم الاثنين إلى ميناء حمد القطري، في إطار معرض "ديمدكس-2024" البحري الدفاعي الدولي.

وجاء في بيان الأسطول الروسي: "أقيمت على الرصيف مراسم استقبال حافلة حضرها ممثلون عن السفارة الروسية لدى قطر، وضباط من القوات البحرية القطرية".

وستشارك "المارشال شابوشنيكوف" في معرض "ديمدكس-2024" البحري الدولي للدفاع في قطر، حيث سيتاح لضيوف المعرض زيارتها.

روسيا اليوم