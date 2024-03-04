الأونروا: إسرائيل تسيء معاملة المئات من سكان غزة الذين أسرتهم خلال الحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ان القوات الإسرائيلية أساءت معاملة مئات الفلسطينيين المحتجزين في غزة ونقلتهم إلى إسرائيل للاستجواب.



ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تقرير الوكالة غير المنشور ، فإن بعض المعتقلين تعرضوا "للضرب، والتجريد من الملابس، والسرقة، وعصب الأعين، والاعتداء الجنسي، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين والأطباء، لأكثر من شهر في كثير من الأحيان".



وجاء في التقرير أن إسرائيل تستخدم الإساءة "لانتزاع معلومات أو اعترافات، للترهيب والإذلال والمعاقبة".

