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50 مرشح للمقابلة الشخصية لعقود شراء خدمات في الجامعة الأردنية -أسماء

3/4/2024 1:37:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت الجامعة الأردنية 50 شخصاً لإجراء المقابلات الشخصية يومي الأربعاء والخميس الساعة العاشرة صباحاً في مركز اللغات لإستكمال شراء خدمات في عدة وظائف في مركز التميز في التعلم والتعليم وكما هو مبين في الجدول أدناه .

وأكدت الجامعة الأردنية على ضرورة إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، مشيرة إلى أن جميع من يتخلف عن الموعد المحدد يُعتبر مستنكفاً.




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