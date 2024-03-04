50 مرشح للمقابلة الشخصية لعقود شراء خدمات في الجامعة الأردنية -أسماء

50 مرشح للمقابلة الشخصية لعقود شراء خدمات في الجامعة الأردنية -أسماء
التاريخ
3/4/2024 1:37:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت الجامعة الأردنية 50 شخصاً لإجراء المقابلات الشخصية يومي الأربعاء والخميس الساعة العاشرة صباحاً في مركز اللغات لإستكمال شراء خدمات في عدة وظائف في مركز التميز في التعلم والتعليم وكما هو مبين في الجدول أدناه .
وأكدت الجامعة الأردنية على ضرورة إحضار بطاقة الأحوال المدنية ، مشيرة إلى أن جميع من يتخلف عن الموعد المحدد يُعتبر مستنكفاً.
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