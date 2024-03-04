يزن 62 طناً.. تفاصيل كنز أثري عثر عليه أسفل مستشفى بمصر - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات المصرية تفاصيل جديدة عن كنز أثري عُثر عليه أسفل موقع مستشفى يجري إنشاؤه حالياً في مدينة بنها شمال البلاد.

وبدأت وزارة السياحة والآثار المصرية في نقل الكنز، وهو تابوت حجري، عثر عليه أثناء أعمال الحفر التي تمت بموقع أرض تم تخصيصها لبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي بمحافظة القليوبية، إلى منطقة آثار القليوبية، تمهيداً للبدء في أعمال الصيانة والترميم الشامل له.

وبهذا الشأن، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر أن عملية رفع ونقل التابوت تمت طبقاً للأسس والمعايير العلمية الدقيقة المتبعة، مؤكداً قيام فريق عمل من المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير بأعمال الترميم الأولي بموقع الكشف حيث تم التنظيف الميكانيكي والتدعيم للتابوت والغطاء.

بدوره، لفت محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الى أن التابوت مصنوع من حجر الكوارتزيت، ويعود لعصر الملك بسماتيك الأول، ويبلغ وزنه بالغطاء حوالي 62 طناً.









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