تخللها سقوط شهيد بالامعري: وهدم منزل بطولكرم : الاحتلال يشن حملات دهم وتفتيش واعتقالات بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / رام الله / محافظات / استشهد فتى فلسطيني فجر اليوم بعد اصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها لمحافظة رام الله.

واعلنت وزارة الصحة صباح اليوم عن استشهاد الطفل مصطفى أبو شلبك (١٦ عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرقبة والصدر برام الله.

وكانت طواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر قد نقلت مصاب برصاص قوات الاحتلال من محيط مخيم الأمعري إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله حيث اعلنت الوزارة عن استشهاده.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الامعري وأجرت عمليات مداهمة وتفتيش قامن خلالها باعتقال جبريل رمان والد الشهيد محمد رمان.

اقتحام وتخريب للبنى التحتية في طولكرم

وفي محافظة طولكرم شنت قوات الاحتلال عملية اقتحام واسعة لمخيم نور شمس في المحافظة حيث اقتحمت عشرات دوريات الاحتلال المخيم والمدينة وسط مواجهات واشتباكات مع المقاومين.

ورافق قوات الاحتلال خلال اقتحامها جرافات عسكرية قامت بتخريب الطرق عبر تجريفها بشكل همجي.

وافادت مصادر محلية بقيام الاحتلال بتدمير الشوارع والبنى التحتية من شبكات مياه وخطوط كهرباء واتصالات عبر عمليات التجريف.

وقالت مصادر محلية ان المقاومين في محيط مخيم نور شمس الذي يتعرض لاقتحام واسع فجروا عبوة ناسفة كبيرة محلية الصنع في جرافة اسرائيلية.

وبحسب المصادر تستمر المواجهات وتتصاعد مما دفع مديرة التربية والتعليم لتحويل الدراسة اليوم الى التعليم الالكتروني حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والمعلمات .

اقتحام نابلس وهدم منزل

وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات كبيرة مع ساعات الفجر الاولى وقامت وحدات الهندسة في جيش الاحتلال بتدمير شقة الشهيد معاذ المصري في حي المخفية بنابلس.

وتخلل عملية الهدم مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال.

اقتحام واعتقالات في بيت لحم



وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال محافظة بيت لحم ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة في العديد من مناطق المحافظة حيث قال محمد عبد ربة رئيس جمعية الاسرى والمحررين ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين.

وبحسب عبد ربة فقد اعتقل الاحتلال في محافظة بيت لحم فجر اليوم كل من

عاطف عصام موسى العمور (٢٢ عام) من ببلدة تفوع ومحمد محمد العسعس من سكان دار صلاح و وسام ابو عرب

(٢٤ عاما ) من الدهيشة.