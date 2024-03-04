الحرب على غزة: رفح تحت القصف ونقاشات وقف إطلاق النار تتواصل بالقاهرة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-واصل الجيش الإسرائيلي سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في القطاع، وبات السكان خصوصا في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والرضع، وذلك في ظل عرقلة إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من السكان.



واصل الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، الإثنين، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 150، فيما تستكمل النقاشات في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد حركة حماس والوسطاء من قطر ومصر وأميركا لوقف إطلاق النار.





وكثف الطيران الإسرائيلي غاراته على رفح مخلفا شهداء وجرحى، وأوقعت الغارات عشرات الشهداء والجرحى في مخيم النصيرات، فيما جددت المدفعية قصف المربعات السكنية ومحطي مراكز الإيواء في مخيم جباليا وخانيونس ودير البلح وتل الزعتر.

وواصل الجيش الإسرائيلي سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في القطاع، وبات السكان خصوصا في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والرضع، وذلك في ظل إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من السكان داخل القطاع.





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و410 شهداء، بالإضافة لـ 71 ألفًا و700 مصاب، بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.