Monday, 04 March 2024 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب على غزة: رفح تحت القصف ونقاشات وقف إطلاق النار تتواصل بالقاهرة

3/4/2024 1:36:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-واصل الجيش الإسرائيلي سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في القطاع، وبات السكان خصوصا في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والرضع، وذلك في ظل عرقلة إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من السكان.


واصل الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، الإثنين، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 150، فيما تستكمل النقاشات في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد حركة حماس والوسطاء من قطر ومصر وأميركا لوقف إطلاق النار.


وكثف الطيران الإسرائيلي غاراته على رفح مخلفا شهداء وجرحى، وأوقعت الغارات عشرات الشهداء والجرحى في مخيم النصيرات، فيما جددت المدفعية قصف المربعات السكنية ومحطي مراكز الإيواء في مخيم جباليا وخانيونس ودير البلح وتل الزعتر.

وواصل الجيش الإسرائيلي سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في القطاع، وبات السكان خصوصا في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والرضع، وذلك في ظل إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من السكان داخل القطاع.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و410 شهداء، بالإضافة لـ 71 ألفًا و700 مصاب، بجراح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

MENAFN04032024000205011050ID1107929563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث