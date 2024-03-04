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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

3/4/2024 1:36:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماَ إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية
خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا، بارد الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق الشمالية تمتد في ساعات الليل الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا بارد إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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