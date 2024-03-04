مستعمرون يعتدون على مواطن ويقتحمون المنطقة الشرقية من نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اعتدى مستعمرون، فجر اليوم الاثنين، على مواطن بالضرب، ورشه بغاز الفلفل خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن مستعمرين اقتحموا المنقطة الشرقية من المدينة، وحاولوا الدخول لقبر يوسف، ثم اقتحموا مدرسة قدري طوقان في المنطقة وحطموا إحدى بوابتها.

وأضافت المصادر أن المستعمرين لاذوا بالفرار باتجاه الطريق الواصل بين بلدة الباذان ونابلس، واعتدوا على مواطن بالضرب المبرح ورشوه بغاز الفلفل.