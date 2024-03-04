مستعمرون يعتدون على مواطن ويقتحمون المنطقة الشرقية من نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اعتدى مستعمرون، فجر اليوم الاثنين، على مواطن بالضرب، ورشه بغاز الفلفل خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن مستعمرين اقتحموا المنقطة الشرقية من المدينة، وحاولوا الدخول لقبر يوسف، ثم اقتحموا مدرسة قدري طوقان في المنطقة وحطموا إحدى بوابتها.
وأضافت المصادر أن المستعمرين لاذوا بالفرار باتجاه الطريق الواصل بين بلدة الباذان ونابلس، واعتدوا على مواطن بالضرب المبرح ورشوه بغاز الفلفل.
MENAFN04032024000205011050ID1107929561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.