قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس
التاريخ
3/4/2024 1:36:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة طوباس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة اقتحمت المدينة، فيما تبعتها تعزيزات عسكرية باتجاه المدينة من جهة حاجز تياسير العسكري شرق المدينة.
يتبع....
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