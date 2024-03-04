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قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

3/4/2024 1:36:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة اقتحمت المدينة، فيما تبعتها تعزيزات عسكرية باتجاه المدينة من جهة حاجز تياسير العسكري شرق المدينة.

يتبع....

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