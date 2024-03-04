المجوهرات ومحضرات الصيدلة تتصدر قائمة الصادرات الوطنية في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدرت الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة قائمة الصادرات الوطنية للمملكة خلال العام الماضي 2023، بينما تراجعت الألبسة والفوسفات والبوتاس والاسمدة.وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد أسهم نمو صادرات المملكة من المجوهرات ومحضرات الصيدلة والمواد الأخرى، في الحد من انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية العام الماضي.وارتفعت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات العام الماضي، بنسبة 74.4%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 19.6%، والمواد الأخرى بنسبة 11.1%.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات العام الماضي نحو 825 مليون دينار، مقارنة مع 473 مليونا في عام 2022، في حين وصلت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة حوالي 532 مليون دينار، مقابل 445 مليونا في عام 2022، أما عن المواد الأخرى فبلغت قيمتها 3.318 مليار دينار، مقارنة مع 2.987 مليار دينار في عام 2022.

وانخفضت نسب الصادرات الوطنية خلال العام الماضي لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 12.1%، والأسمدة بما نسبته 10.5 %، والبوتاس الخام بنسبة 38.3%، والفوسفات بنسبة 20.7%.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصلت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها العام الماضي، نحو 1.366 مليار دينار، مقابل 1.554 مليار دينار في عام 2022، كما بلغت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 977 مليون دينار، مقارنة مع 1.092 مليار دينار في عام 2022.

وبلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام العام الماضي، نحو 651 مليون دينار، مقارنة مع 1.055 مليار في عام 2022، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 603 ملايين دينار، مقارنة مع 760 مليونا في عام 2022.

وأشارت البيانات الإحصائية، إلى انخفاض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في العام الماضي بنسبة 1.1 % لتبلغ 8.272 مليار دينار، مقارنة مع 8.366 مليار دينار في عام 2022.