تعيين الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني عضواً منتدباً لشركة جي دبليو سي

(MENAFN
- Gwclogistics)
أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني عضواً منتدباً وعضواً في مجلس إدارتها، ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة الدائم للنمو في دولة قطر وخارجها.
بصفتها شركة متجذّرة في المشهد الاقتصادي في دولة قطر، تؤدي جي دبليو سي دوراً محوريّاً في تحقيق طموحات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وتعزيز جاذبيتها كمقر للاستثمار والأعمال على مستوى العالم.
صرّح الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي، قائلاً: "يمتلك الشيخ عبد الله تاريخاً حافلاُ من القيادة والخبرة والرؤية ممّا يعزز جهودنا في السعي للاستفادة من الفرص الجديدة والتغلّب على التحديات وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتمثّلة في النمو والابتكار والاستدامة".
وأضاف الشيخ محمد: "بدعم ثابت من القيادة الرشيدة لدولة قطر، وأصحاب المصلحة، والمساهمين ، وثقة عملائنا الكرام، تعتزم جي دبليو سي مواصلة دفع عجلة التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية، مع العمل بجد على تعزيز النمو والتقدم في دولة قطر وفي جميع أنحاء المنطقة".
فضلاً عن ذلك، تتوافق المبادرات الاستراتيجية لشركة جي دبليو سي بشكل وثيق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030 ، ولا سيما فيما يتعلق بتلبية متطلبات التنويع الاقتصادي للخدمات اللوجستية وخدمات الشحن. ومن خلال هذه الجهود، تساهم جي دبليو سي بشكل كبير في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للشحن والنقل والخدمات اللوجستية ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي هذا الصدد ، صرّح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لشركة جي دبليو سي، قائلاً: "أثبت فريق عمل "جي دبليو سي"، على مدار 20 عاماً من الريادة في القطاع، أن الالتزام والاجتهاد هما الركنان الأساسيان للتميز اللوجستي، ومعاً سنواصل الابتكار والتوسع والمساهمة في نمو اقتصاد قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".
شغل الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني منصب عضو مجلس إدارة شركة جي دبليو سي منذ عام 2008، وقد عمل سابقاً مع شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ومنتجات (شركة قطر للكيماويات والتسويق البتروكيميائي والتوزيع) وشركة قطر للصلب. يمثّل تعيينه فصلاً جديدًا في نمو جي دبليو سي، حيث سيقود الشركة إلى تعزيز مكانتها القوية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
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