انتخاب الفقية رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)

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- GPCA) دبي، 3 مارس 2024: أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، عن نتائج انتخابات مجلس إدارته للفترة 2024-2027 خلال اجتماع جمعيته العمومية السنوي الذي عقد في في فندق كمبينسكي سنترال أفينيو، دبي، في 29 فبراير 2024.
تم إعادة انتخاب عبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابك، رئيساً لمجلس إدارة جيبكا، لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات، كما أعيد انتخاب الدكتور محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قابكو، نائباً لرئيس مجلس الإدارة. وتم اختيار ناديا الحجي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية لمنصب امين الصندوق. وقد ضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة ماب ين 2024 و 2027 كل من:
• مطلق المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية - السعودية
• ناصر الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت – الكويت
• ياسر العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة جيبك – البحرين
• هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج – أبو ظبي
• عبد الله الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق، شركة قطر للطاقة - قطر
• هلال الخروصي، الرئيس التنفيذي للصناعات التحويلية في أوكيو – عمان
• عبدالرحمن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قافكو - قطر
• المهندس صبري عبدالله الغامدي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيمانول - السعودية
• الدكتور فيصل محمد الفقير، النائب الأعلى للرئيس لتحويل السوائل إلى كيميائيات في شركة (أرامكو السعودية)
• المهندس عبدالله سيف السعدون، الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم – السعودية
• عثمان الغامدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بترورابغ - السعودية
• خالد سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للكيماويات (كيوكيم) - قطر.
وتم تعيين ياسر العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة جيبك، كرئيس للجنة الرعاية المسؤولة في جيبكا، فيما تولى خالد سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة كيوكيم، منصب رئيس لجنة سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ مطلق المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، بمنصبه كرئيس للجنة التجارة الدولية، إلى جانب ناصر الدوسري، الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت، كرئيس للجنة البلاستيك في جيبكا. وعبد الرحمن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قافكو، على رأس لجنة المغذيات الزراعية. أما الدكتور فهد الشريهي، نائب الرئيس للاستدامة المؤسسية بشركة سابك، فقد تم تعيينه رئيسًا للجنة البحث والابتكار.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا": "يسرني أن أهنئ مجلس إدارة جيبكا للفترة من 2024 إلى 2027 على انتخابهم. وأتطلع بشغف إلى العمل بشكل وثيق معهم لتحقيق أهداف الاتحاد وتقديم المزيد من المبادرات والبرامج القيمة لأعضائنا في المنطقة والعالم. أود أيضاً أن أعرب عن شكري العميق لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على دعمهم القيم خلال السنوات الثلاث الماضية، وأتمنى لهم التوفيق في مساعيهم المستقبلية".
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لجيبكا بعد اختتام أعمال الدورة الرابعة من منتدى جيبكا للقادة، وهو تجمع حصري للرؤساء التنفيذيين وكبار المختصين في الصناعة وضمن فعاليات هذا التجمع البارز لهذا العام، قامت جيبكا بنشر تقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلط الضوء على المبادرات والأنشطة التي قامت بها الاتحاد خلال العام الماضي. كما تم إصدار تقرير التأثير الأول لمجلس شباب جيبكا، جرى خلاله تسليط الضوء على نشاطات المجلس منذ تأسيسه في أواخر عام 2021.
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