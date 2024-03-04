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الصين تأمل في تحسن العلاقات مع أمريكا بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل

3/4/2024 1:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الصين اليوم الاثنين أنها تأمل أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة "بغض النظر عن هوية" الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

وقال الناطق باسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان خلال مؤتمر صحافي "بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بالاتجاه نفسه مع الصين ومن أجل علاقات صينية-أمريكية مستقرة وسليمة ومستدامة".


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