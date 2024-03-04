stc تطلق الجيل التالي من خدمة SIEM للأمن السيبراني

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 03 مارس 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc ، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في دولة الكويت، عن إطلاق خدمة متطورة للأمن السيبراني تهدف إلى تمكين أعمال المؤسسات في دولة الكويت وتوفير بيئة عمل آمنة في رحلتهم نحو التحول الرقمي. وتتماشى هذه الخدمة مع نهج stc الاستراتيجي لتمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة في قطاع الاعمال .
تعد خدمة stc MTT SIEM الجديدة، نقلة نوعية متطورة وفعالة من حيث الأداء الآمن والتكلفة مدعومة بحل FortiSIEM من Fortinet، وتم تصميمها من قبل فريق stc لتمكين بيئة عمل آمنة لعملائها من المؤسسات في مختلف القطاعات الخدمية فيما يتعلق بضمان مراقبة البنية التحتية الخاصة بهم وتأمين أعمالهم.
يوفر FortiSIEM أيضًا قابلية التوسع السريع وتعدد مستويات البيانات، مما يجعله عرضًا فريدًا لمزودي خدمة الأمن المدارة MSSP الذين يتطلعون إلى تقديم خدمة مخصصة متميزة. ويهدف هذا الحل الى وضع stc الشركة كمزود حقيقي لمركز عمليات الاتصالات (SOC) ومزود خدمة آمنة في الكويت.
وقال المهندس فهد عبدالرحمن العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc : "إن إطلاق مركز العمليات الأمنية المتطور لدينا يمثل خطوة محورية وأساسية في جهودنا المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في الكويت. ومع حل SIEM المتطور من Fortinet، نحن مستعدون لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتزويد عملائنا ببيئة رقمية آمنة ومرنة. حيث أن التزامنا بتقديم حلول وخدمات مبتكرة تحمي البيانات الخاصة لعملائنا يعد أمرًا ضروريًا ورئيسيا لنهجنا الاستراتيجي نحو تمكين التحول الرقمي."
وأضاف العلي: "لا تعمل هذه المبادرة الاستراتيجية على تعزيز عروضنا في مجال الأمن السيبراني فحسب، بل تتوافق أيضًا بشكل مثالي مع رؤيتنا المتمثلة في دفع الابتكار والأمن الرقمي في جميع القطاعات. ومن خلال دمج تقنية SIEM المتطورة من Fortinet، فإننا نضع معايير فائقة وجديدة للأمن السيبراني، مما يضمن تزويد عملائنا بأكثر وسائل الحماية المتاحة تقدمًا. إن تفانينا في الاستثمار الذكي في التقنيات المتطورة وتبنيها يعكس التزامنا بتمكين التحول الرقمي في الكويت، وبالتالي دعم رؤية الكويت 2035 لمستقبل واعد رقمياً."
ومن جهته، قال آلان بينيل، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة في شركة Fortinet : "نحن فخورون بالشراكة مع stc في إنشاء مركز العمليات الأمنية المتطور الخاص بها. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتمكين المؤسسات بالأدوات والرؤية اللازمة للدفاع بشكل استباقي عنها ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. ومن خلال الاستفادة من حل SIEM المتقدم من Fortinet، تُظهر stc التزامًا قويًا بالتميز في مجال الأمن السيبراني".
MENAFN04032024006699014497ID1107929491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.