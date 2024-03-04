فيديو .. مفاجأة مدوية بشأن عدم تواجد محمد صلاح في منتخب مصر

فجر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي على قناة المحور المصرية، مفاجأة بشأن طلب نادي ليفربول الإنجليزي إعفاء كابتن الفراعنة محمد صلاح من معسكر المنتخب خلال شهر مارس الحالي.

وتحدث ميدو عن شائعات تؤكد وجود خلافات بين صلاح ومدرب المنتخب المصري حسام حسن على خلفية انتقاد الأخير وشقيقه مدير المنتخب إبراهيم حسن لمردود صلاح الفني خلال الفترة الأخيرة وخاصة خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقال ميدو "مش أقادر أفسر خطاب ليفربول، قعدت أفكر وأنا مش عاوز اتجنى على حد ولا أظلم حد، خطاب ليفربول مالوش أي معنى، ليه التعامل ده مع المنتخب؟، إيه السبب، هل صلاح، وصل لمرحلة، أنه فاض بيه الكيل من التواجد مع منتخب مصر؟".

وأضاف: «الخطاب ده مبيأكدش غير معنى واحد، تفسيري الوحيد، إن محمد صلاح، وصل به الحال (طالما انتوا هتشيلوني كل حاجة خلاص فككوا مني)، هل فعلًا صلاح، ممكن يكون وصل للحالة دي؟ أنا بس بحاول أفهم السبب».

وتابع: «كان لازم صلاح، يستنى، يشوف الإصابة هتوصل لفين، دايمًا اللاعب عندما يكون عنده نية بالتواجد في المعسكر هيعمل كل حاجة عشان يتواجد في المعسكر، يصبر لحد آخر دقيقة».

وأضاف: «في مباراة لليفربول أمام مانشستر سيتي يوم 10 مارس، جريدة ليفربول إيكو، كل أخبارها صحيحة ومؤكدة، أكدت أن صلاح، بنسبة 100% سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السيتي يوم 10 أي قبل معسكر المنتخب بأسبوع، حتى لو صلاح، مش هيشارك في مباراة السيتي، أكيد صلاح، حريص أنه ميزعلش الناس منه ولا الجهاز الفني ولا اتحاد الكرة ولا الجمهور، كل الناس بتحب صلاح، لأنه أسطورة».

وأكد ميدو أن «تصرف محمد صلاح، غير مفهوم، حتى لو مش هيشارك في مباراة السيتي، يخلي الجهاز الطبي يكشف عليه ويعمل اجتماع مع حسام وإبراهيم حسن ويتصور معاهم ويبين للناس كلها إن مفيش مشكلة، ومفيش مانع أنه يحضر أول مباراة أمام نيوزيلندا».

وأتم : «المعنى الوحيد بالنسبة لي إن صلاح فاض بيه الكيل من التواجد مع منتخب مصر، مش عاوز أقول كلام أكتر من كده، محمد صلاح، ذكي، والناس اللي بتشتغل حوله أذكياء، وعارفين أن الخطاب ده هيعمل مشاكل».

فيما كشف الإعلامي أحمد شوبير أسباب ضم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح لمعسكر مارس رغم إصابة اللاعب مؤكداً أن "حسام حسن عمل اللي عليه واستدعى محمد صلاح لقائمة معسكر مارس، نادي ليفربول طلب استكمال صلاح برنامجه التأهيلي وعدم الانضمام للفراعنة، وجهاز منتخب مصر رفض وقال من حقنا نشوف اللاعب ويتم توقيع الكشف الطبي عليه وهذا طبيعي".

وأضاف شوبير، "صلاح زعلان من تصريحات حسام حسن قبل توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر، وهذا ليس غائباً عن أحد، لأن صلاح حساس وبيتضايق من الانتقادات دي، لو حسام حسن أعلن قائمة المحترفين دون صلاح مكناش هنخلص، وصلاح نفسه هيكون زعلان إزاي يكون خارج منتخب مصر".

وتابع شوبير، "قالوا إبراهيم حسن تواصل مع المحترفين ولكن لم يتحدد حقيقة تواصله مع صلاح تحديداً، مش مهم صلاح يلعب الدورة الودية المهم ميكونش فيه حساسية مفرطة، لأن الدورة الودية مش مهمة ولن نحكم على حسام حسن خلالها ولكن يجب توفير أجواء صحية للمنتخب".

وأضاف شوبير، "ممكن تصريحات حسام حسن الجيدة عن محمد صلاح في المؤتمر الصحفي لم تصل لصلاح، هنا لابد أن يتدخل اتحاد الكرة ووزير الرياضة لحل هذا الخلاف، مش عيب يحصل تقريب لوجهات النظر وإزالة الرواسب بين الطرفين بتدخل عاقل وحكيم لأننا محتاجين حسام حسن ومحمد صلاح من أجل منتخب مصر، وبلاش نسخن الدنيا ونقول حسام حسن هيستبعد محمد صلاح ولا نقول صلاح هيعتزل اللعب الدولي".

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى خطابا رسميا من نادي ليفربول الإنجليزي، طلب فيه الأخير إعفاء صلاح من التواجد في معسكر المنتخب في فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وقال المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه بالفعل وصل خطاب من ليفربول يطلب إعفاء صلاح من معسكر المنتخب المصري المقبل لاستكمال التأهيل.

وأضاف: أي لاعب محترف من حق المنتخب المصري خاصة أنه في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمه من عدمه بيد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وأوضح: لازال الوقت مبكرا لحسم الأمر ولو لعب محمد صلاح أي مباراة في الوقت قبل انطلاق المعسكر سنتمسك بانضمامه وسيكون الكشف عليه وتحديد مدي جاهزيته من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر.









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