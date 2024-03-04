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أطعمة تقي من أمراض الكبد وتخلص الجسم من السموم

3/4/2024 12:44:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتبر الكبد العضو الأكثر أهمية لهضم الطعام وتخليص الجسم من السموم، ورغم أن أمراض الكبد وراثية في الغالب إلا أنها يمكن أن تحدث بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الفيروسات والسمنة وغيرها.

ويمكن أن تؤدي عادات الأكل غير الصحية وشرب الخمر والتدخين إلى أمراض الكبد المزمنة التي تهدد الحياة، ولكن مع تغييرات معينة في نمط الحياة يمكنك التخلص من سموم الكبد والوقاية من أمراضه، وقد أثبتت الأبحاث السابقة أن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في تعافي الكبد وتحسين صحته.

أطعمة تقي من أمراض الكبد
الكبد هو العضو الوحيد الذي ينظف نفسه بنفسه ولكن من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صديق للكبد، إليك بعض الأطعمة:

الأفوكادو: غني بالدهون الصحية ويحتوي على كمية جيدة من العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الفريدة، الجلوتاثوين الذي يساعد على تصفية السموم الضارة من الجسم.

الثوم: الثوم لا يضيف نكهة للطعام فحسب، بل يطرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الكبد من التلف.

الكركم: يعتبر مكونًا قويًا يساعد في الحفاظ على صحة الكبد، فهو يساعد في تجديد خلايا الكبد الصحية ويعزز الإنتاج الطبيعي للصفراء، أظهرت الأبحاث أن الكركم يمنع أيضًا تراكم الدهون في الكبد ويمنع أمراض مثل الكبد الدهني.

الشمندر: يحتوي على النترات ويعمل كمضادات للأكسدة تساعد على تقليل الالتهاب. ووفقا للدراسات، يمكن أن يساعد الشمندر أيضا في مكافحة مرض الكبد الدهني.

الجوز: مثل جميع المكسرات الأخرى، يحتوي الجوز أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعله غذاءً فائقًا.


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