أطعمة تقي من أمراض الكبد وتخلص الجسم من السموم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعتبر الكبد العضو الأكثر أهمية لهضم الطعام وتخليص الجسم من السموم، ورغم أن أمراض الكبد وراثية في الغالب إلا أنها يمكن أن تحدث بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الفيروسات والسمنة وغيرها.
ويمكن أن تؤدي عادات الأكل غير الصحية وشرب الخمر والتدخين إلى أمراض الكبد المزمنة التي تهدد الحياة، ولكن مع تغييرات معينة في نمط الحياة يمكنك التخلص من سموم الكبد والوقاية من أمراضه، وقد أثبتت الأبحاث السابقة أن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في تعافي الكبد وتحسين صحته.
أطعمة تقي من أمراض الكبد
الكبد هو العضو الوحيد الذي ينظف نفسه بنفسه ولكن من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صديق للكبد، إليك بعض الأطعمة:
الأفوكادو: غني بالدهون الصحية ويحتوي على كمية جيدة من العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة الفريدة، الجلوتاثوين الذي يساعد على تصفية السموم الضارة من الجسم.
الثوم: الثوم لا يضيف نكهة للطعام فحسب، بل يطرد السموم والفضلات من الجسم، كما أنه يحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الكبد من التلف.
الكركم: يعتبر مكونًا قويًا يساعد في الحفاظ على صحة الكبد، فهو يساعد في تجديد خلايا الكبد الصحية ويعزز الإنتاج الطبيعي للصفراء، أظهرت الأبحاث أن الكركم يمنع أيضًا تراكم الدهون في الكبد ويمنع أمراض مثل الكبد الدهني.
الشمندر: يحتوي على النترات ويعمل كمضادات للأكسدة تساعد على تقليل الالتهاب. ووفقا للدراسات، يمكن أن يساعد الشمندر أيضا في مكافحة مرض الكبد الدهني.
الجوز: مثل جميع المكسرات الأخرى، يحتوي الجوز أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة ما يجعله غذاءً فائقًا.
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